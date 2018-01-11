Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, ağırlıklı olarak mobilya sektöründen Bursalı şirket yöneticilerinin yer aldığı heyet, Katarlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmede iş birliğini artırma yollarını görüştü.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhammed bin Ahmed bin Tavar el-Kevari, Türk ve Katarlı iş adamları arasında iş birliğinin artırılmasını ve iki ülke özel sektörüne hizmet edecek kalkınmanın gerçekleşmesini önemsediklerini dile getirdi.

Katar'da 200'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Kevari, Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının da sürekli arttığını ve yaklaşık 20 milyar dolarla yurt dışındaki yatırımlar arasında ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise Bursalı iş adamlarının iki ülke arasında özellikle mobilya ve mefruşat alanında ortaklığı geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bursa'nın 3 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin önemli kentleri arasında yer aldığını kaydeden Aktaş, mobilya sektöründe de ülke çapında üne sahip olduklarını dile getirdi.