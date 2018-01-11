Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Roma'da Villa Madama'da düzenlenen zirveye, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, AB'nin zorlu bir kriz döneminin ardından ekonomik olarak tekrar büyüme yoluna girdiği bildirildi.

Ekonomik büyüme ve sosyal refahın bir arada olması gerektiğinin vurgulandığı deklarasyonda, Ekonomik ve Parasal Birlik'in sağlanmasının sürdürülebilir ve dengeli büyüme için şart olduğu kaydedildi.

Avrupa sınırındaki göçün ortak finansmanı ve yönetiminin sağlanması gerektiği belirtilen deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi:

"Göç akışının yönetimi, gelecek yıllarda Avrupa Birliği için en zor iş olacak. Özellikle güney AB ülkeleri, AB'nin dış sınırlarında bulunduğu için göçten çok etkileniyor ve bu konuda oldukça endişeli. Sınırlarımızın korunmasının verdiği yük ve bizim bu noktadaki önemli rolümüz AB tarafından kabul edilmeli ve paylaşılmalı. AB, köleliğin yeni versiyonu insan kaçakçılığıyla mücadelesini iki katına çıkarmalı ve herkes için insan haklarını garanti altına almalı. Uluslararası korumaya ihtiyaç duyanları, özellikle de en korunmasız grupları kollamalı.

Düzensiz göçü engellemek ve menşeli transit ülkelerle diyalog ve iş birliği içinde toplu göçün temel nedenlerini çözmek için ortak Avrupa göç politikasına bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu ülkelerle, özellikle de Afrika ile ortaklığımızı güçlendirmek konusunda kararlıyız. AB-Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının bütünüyle uygulanması gerekiyor. Son dönemde göçün miktarı konusunda ulaşılan başarıya bakıldığında Afrika için AB Güven Fonu ve AB-Türkiye yardımı da dahil olmak üzere var olan finansal araçlara yeterli fon sağlanmaya devam edilmesi gerekiyor. Dış göçün boyutu konusundaki olumlu sonuçların da yeni ve adil bir Ortak Avrupa İltica Sistemi kurulması konusundaki çabalarla tamamlanması gerektiğine inanıyoruz."

Zirve toplantısının ardından diğer liderlerle basın açıklamasında bulunan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, daha iyi bir Avrupa bütünlüğü için çalışmak gerektiğini söyledi.

Gentiloni, Avrupa'nın kuzeyi ve güneyi ile doğusu ve batısı arasındaki farkları ortadan kaldırmak gerektiğine işaret etti.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderlerinin katıldığı 4. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi başladı.

Başkent Roma'da Villa Madama'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

Liderler, martta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde AB'nin en önemli sorunlarından göç meselesi, ekonomik ve parasal birlik, 2018 için büyüme ve yatırım gibi başlıkları ele alacak.

İtalyan ANSA ajansının Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sığınmacıların AB'ye giriş yaptığı ülkede kayıt altına alınmasına ilişkin Dublin Sözleşmesi'nin yenilenmesi, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) ve Avrupa Parlamentosu'nun buna göre tekrar düzenlenmesi gibi kritik konular da zirvenin gündeminde olacak.

Zirve öncesinde Gentiloni ile Çipras, Chigi Sarayı'nda (Başbakanlık) bir görüşme gerçekleştirmişti.

Gentiloni, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek. Gentiloni ve Macron, İtalya ve Fransa arasında ikili ilişkiler ve iş birliği üzerine imzalanacak anlaşmayı görüşecek. Anlaşmada, ikili ilişkilerin yanı sıra, AB'nin yenilenmesi sürecine katkı sağlayacak güçlü bir Avrupa vurgusunun da yapılması bekleniyor.