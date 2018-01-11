Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılay Mahallesi 1015'inci Sokak'ta, Afganistan uyruklu 4 kişinin yaşadığı evin çatısında yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın, binanın çatısında ve içerisinde maddi hasara neden oldu.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Bacadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.