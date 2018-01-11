Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bem-Bir-Sen tarafından her yıl geleneksel olarak verilen ve trafik kazasında yaşamını yitiren genel sekreterleri adına düzenlenen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"ne bu yıl Diyarbakır ev sahipliği yaptı. Bir otelde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Avrupa Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (CESİ) temsilcileri, Bem-Bir-Sen yöneticileri ve davetliler katıldı. 8'nci düzenlenen törende İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve Türkiye Gazetesi Cumhurbaşkanlığı-Başbakanlık Muhabiri İsmail Sonsuz ödüle layık görüldü.



"O kayıtlar bugün en önemli delil"



Açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, 15 Temmuz gecesi canı pahasına görevini yapmaya çalışan basın emekçilerinin sayesinde ihaneti gördüklerini belirterek, "O sayede gece meydanlara indik. haninlerin acımasızlığını ihanetlerini ve katliamlarını anbean kaydettiler ve o kayıtlar bugün mahkemelerde hesap sorulurken en önemli delil niteliğinde oldu. O ihanet gecesinde şehit olan, gazi olan gazeteci kardeşlerimiz de vardı. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, katılımlarından ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.



"Organizasyonun Diyarbakır'da olması çok anlamlı"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, düzenlenen organizasyonun Diyarbakır'da olmasının çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bugün bu toplantıya Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan gelen çok sayıda misafirimizin olduğunu biliyorum ve şunu söylemek istiyorum; Şehirlerin televizyonlar ve medya yoluyla tanıtılmaya başlandığı son 40 yıl içerisinde bu kadim Diyarbakır şehri terörle boğuşuyor. Gündemindeki tek madde bu oldu. Tek madde olması sebebiyle de televizyonlarda ve gazetelerde Diyarbakır'ın güzellikleri ve evrensel değerleri, medeniyetlere beşik olmuş özelliği ön plana çıkmadı. Bugün umuyorum ki bu toplantı vesilesi ile çok sayıda medeniyeti emzirmiş bu kadim şehir Diyarbakır az da olsa tanınma imkanı bulunur. Bu nedenle toplantının burada düzenlenmiş olmasını ben çok önemsiyorum. Diyarbakır'ı eğer yeryüzündeki kadim şehirlerle eşleştireceksek, ona bir kardeş arayacaksak inanın bu kardeş Kudüs olur. Tıpkı kudüs gibi burası da tarih boyunca bir çoğunluğun barış içerisinde yaşadığı bir şehirdir" diye konuştu.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu da, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın verdiği mutluluğu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Böylesi buluşmalar Diyarbakır'ın tanıtılmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Hakka hizmet eden ve bu doğrultuda dik duruşu ve imanıyla bu tavrı sergileyen herkesin bu yürüyüşe hem katkısı hem de hiç şüphesiz emeği vardır. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine herhangi bir kast olduğunda dimdik ayakta duran bir büyük camia olarak Memur-Sen'in ve özelde de Bem-Bir-Sen'in tüm üyeleriyle gurur duyuyoruz. Onların varlığından büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Tören sonunda İhlas Medya adına ödülleri İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu aldı.