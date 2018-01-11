Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 02.00 saatlerinde, Pendik Kaynarca Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olan Halil İbrahim Akar (46) yönetiminde ki 34 VBZ 34 plakalı araç Pendik Tuzla istikametinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada Güven Maden (30) ve Kızıl Ahmet İmre araçta sıkıştı. Sürücü Halil İbrahim Akar araçtan kendi imkanı ile çıkarken, diğer iki yolcu çıkamayarak olay yerinde can verdi. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar, polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Halil İbrahim Akar’ın tedavisini ayakta yaparken, olay yerinde ölen iki kişinin araçtan çıkartılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından Güven Maden ve Kızıl Ahmet İmre’nin cansız bedenini araçtan çıkarttı. Hafif yaralanan sürücü Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesİ’ne kaldırılırken, olay yerinde ölenler ise Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.