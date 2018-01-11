Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu programlarda çalışmak üzere kendilerini ‘memleket sevdalısı’ olarak tanımlayanlar projelere davet ediliyor. Danışmanlık firması Mental İK’nın başlattığı ‘Millî Proje Millî İstihdam’ adlı program ile millî projelerde ihtiyaç duyulan insan kaynağının bir araya getirilmesi planlanıyor. Bir araya getirilecek insan kaynağı, yerli otomobil, yerli uçak, savunma sanayi, nükleer enerji, gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber güvenlik, sağlık teknolojisi gibi alanlarda yürütülen çalışmalarda istihdam edilecek. Başlangıcı 1 Ocak 2018’de yapılan program için 1 Mart 2018 tarihine kadar ‘www.milliprojemilliistihdam.com’ sayfasına başvurulması gerekiyor. Programa sadece yurt içinden değil, yurt dışından da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. İlgili meslek gruplarındaki lisans, ön lisans öğrencileri ve mezunları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunları ile ilgili sektörlerden uzman ve çalışanlar başvurabilecek. Başvurular değerlendirilip dil sınavı ve mülakat başlatılacak. İstihdam süreci aralık ayına kadar sürecek.

Anadolu'daki kâşiflere ulaşmak istiyoruz

Mental İK Kurucusu Abdülkadir Karagöz, millî projelerde çalışmayı kendisi ve ülke bekası için gören sevdalılar aradıklarını, profesörden temizlik elemanına kadar her kademeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Karagöz, Anadolu’da eli tornavida tutan çok yetenekli, ‘kâşif’ denebilecek kişileri aradıklarını da söylediği açıklamasında, 5 bin istihdam hedefleri olduğunu da ifade etti.

"Ücretsiz çalışırım" diyen engelli genç

Karagöz “Ben 38 yaşındayım. Engelimden dolayı askerliğimi yapamadım. Uygun görürseniz millî projelerde temizlik işçisi olarak, ücret almadan görev yaparak vatan borcumu ödemek istiyorum” diyen kişinin, amaçlarını en iyi şekilde özetlediğini dile getirdi.