Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HSK’daki atamalara ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 13 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 14 idari yargı hakim adayının atamaları ad çekme usulüyle gerçekleştirildi.

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları arasındaki; Niğde Hakim Adayı Tuğba Ünver Bayat (Çorum) Hakimliğine, İzmir Hakim Adayı Seyhan Serin Ürgüp (Nevşehir) Hakimliğine, Bakırköy Hakim Adayı Aslı Uluçay Denizli Hakimliğine, Ereğli Cumhuriyet Savcı Adayı Oğuzhan Oğul Suluova (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Hakim Adayı Hatice Gonca Erdoğan Diyarbakır Hakimliğine, Manavgat Hakim Adayı Süleyman Sezer Işıkdoğan Ayvacık (Çanakkale) Hakimliğine, Burdur Hakim Adayı Cemre Keser Demirköy (Kırklareli) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Yunus Emre Ersoy Tirebolu (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcı Adayı Muharrem Cihat Gülal Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcı Adayı Celal Işıktaş Marmaraereğliğisi (Silivi) Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcı Adayı Kemal Tarhan Sarayköy (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Hakim Adayı Elif Öznur Gülnar (Silifke) Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Mehmet Akçabelen Mersin Hakimliğine atandı.



İdari yargı adalarından ise Ankara Hakim Adayı Sezai Kara Adıyaman İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Hakim Adayı Tuğba Pekşen İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Görkem Ayyıldız Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Zeliha Emircan Kamberoğlu Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Hakim Adayı Hakan Gökce Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Merve İlhan Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Mehmet Karadaş Konya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Ayşe Karadeniz Muğla İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Ramazan Selim Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Yener İsmail Şen Aydın İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Emrullah Yılmaz İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Hakim Adayı Cennet Atasoy Bolu İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Gülizar Özer İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı Ayşegül Erer Akçabelen Mersin İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı