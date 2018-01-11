Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Koca H.E.A, “Eşim bana ‘Geri zekâlı. Hayatımdan çık git, seni istemiyorum’ şeklinde hakaret edip evden kovdu. Boşanmak istiyorum ve manevi tazminat talep ediyorum” dedi. A.A. ise, 1.500 TL tedbir nafakası talep etti. Mahkeme, kadını haklı bularak 500 TL nafaka, 15 bin TL maddi ve 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahallî mahkemenin kararını bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise “Kadın kocasına, ‘geri zekalı, hayatımdan çık git, seni istemiyorum’ diyerek eve almadığı için kusurlu. Bu yüzden koca da boşanma davası açabilir” dedi.