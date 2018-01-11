Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığınca, bazı basın yayın organlarında "Samsun'da özel hastanede skandal" başlığıyla yer alan haberler üzerine, Samsun Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Bakanlıktan, medyada yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı. Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanarak, kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.