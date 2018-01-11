Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'yle ittifak konusunda açıklama yaptı.

Ünal, şöyle konuştu:

"Türkiye, adeta bir milli mücadele vermektedir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi. Bunu milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. Bizim, Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir. İttifak meselesini itibarsızlaşmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin çok ciddi anlamda milli ve yerli unsurların milli mutabakatına ihtiyacı vardır.

Önümüzdeki süreçte oluşturulacak komisyon aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalışılacaktır. Şu anda AK Parti, uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. AK Parti için ittifak, bir teknik meseleden ziyade bir milli mutabakat meselesidir. Başlangıç olarak, AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için üçer kişiden oluşacak bir komisyon kurması düşünülmektedir.

Abdullah Gül‘ün de bu mücadele içinde AK Parti’li bir nefer olarak bulunması gerektiğinin altını çizdik. Biz birtakım hesaplarla hareket etmedik. Her şey Türkiye için.