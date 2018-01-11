TBMM Genel Kurulu'nda Zana'nın 212 Genel Kurul birleşime katılmadığına yönelik Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporu elektronik oylama yapıldı. Oylama sonucunda Zana'nın milletvekilliği düşürüldü. CHP grubundan az sayıda milletvekili oylamaya katıldı ve 'hayır' oyu verdiler.
Zana'nın milletvekilliği düştü
11.01.2018 - 19:27 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM, HDP'li Leyla Zana'nın milletvekilliğini devamsızlıktan düşürdü.
Etiketler : leyla zana,hdp,
535557 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/535557.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER