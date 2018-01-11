TBMM Genel Kurulu'nda Zana'nın 212 Genel Kurul birleşime katılmadığına yönelik Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporu elektronik oylama yapıldı. Oylama sonucunda Zana'nın milletvekilliği düşürüldü. CHP grubundan az sayıda milletvekili oylamaya katıldı ve 'hayır' oyu verdiler.