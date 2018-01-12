Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Prof. Dr. Canan Karatay’ın “Aşıların içinde alüminyum var. Bu, Alzheimer sebebidir. Aşı vurulmaya gerek yok” sözlerine cevap verdi. Bakan Demircan “Bu konuda çok hassas davranmak gerekli. Aşı yaptırmayan bir insan sadece kendi evlatlarını değil, toplumdaki diğer çocukların da sağlığını riske atıyor. Bu gerekçe gösterilerek aşıyı reddetmek fevkalade sakıncalıdır, bilimsel hiçbir tarafı yoktur” dedi. Zika virüsüne ilişkin “Türkiye’de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, gerekli tedbirler de alınacak. Gelecekte böyle bir tehdit olur mu? Birtakım rahatsızlıklar olabilir” sözlerine söyleyen Demircan’ın şöyle konuştu:



ETKİSİ 5 YILDA GÖRÜLÜR

Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız. Yoğun bakımlara da bin 600 civarında yatak ilave edeceğiz. Uzman hekim açığını da “ciddi bir açık” olarak değerlendiriyoruz. Bu baskıyı bir an önce ortadan kaldıralım diye tedbir olarak TUS’da uzmanlık sınavında ayrılan kontenjanı 6 binden 8 bine çıkardık. Etkisi de 5 yıl sonra görülecek. Hekim sayısı da yetersiz. OECD ülkeleri içerisinde, bizim hekim sayımız, en düşük noktada. Bizde 10 bin kişiye 191 hekim düşüyor. Bu düşük bir rakam. Ortalaması bunun 400 civarında. En azından 300’e ulaşmamız lazım. Pratisyenlerle ilgili ihtiyaç da azami 5 yılda tamamen karşılanmış olacak. Şu anda aile hekimliğinde istihdam ettiğimiz pratisyenlerin sayısı 23 bin civarında. Standart belirlediğimiz hedef norm 2 bin 500 aile hekimi başına nüfus sayısı belirlediğimiz hedefte. Bizim ihtiyacımız 35 bin civarında, bu demektir ki 10 bin civarında bir açığımız var.



ÇALIŞANLARA İYİLEŞTİRME

Sağlık çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için bir yasal çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili ocak ayı içerisinde Başbakanımıza bir sunum yapacağız. Bu bekledikleri yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız. Acil servisleri de rahatlatacağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan tutuksuz yargılanıyor, pek fazla etkisi olmadı. Şimdi yeni bir yasal düzenleme yapmak istiyoruz önleyici, caydırıcı noktada.