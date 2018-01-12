Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası’nda milli park sınırları içerisinde yer alan 8 köyü, Eceabat ilçesini ve 57. Alay Şehitliği’ni rehabilite eden Opet, Akbaş Şehitliği’nde gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamlayarak ziyarete açtı. Çanakkale Savaşı’nın bitiş tarihi olan 9 Ocak’ta gerçekleştirilen açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.