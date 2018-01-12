Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, EGM bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırılmasına karar verildi. Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin (b) bendine göre 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı
12.01.2018 - 05:38 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 05:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı.
Etiketler : emniyet,özel harekat,
535657 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/535657.aspx
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