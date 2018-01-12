Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında ByLock, Bank Asya’ya hesap arttırma, ifade, dernek ve SGK kayıtları bulunan aralarında esnaf, öğretmen, zabıt katibi ve çeşitli kurumlarda çalışanların bulunduğu 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adli mercilere sevk edilecekler.
Bursa’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
12.01.2018 - 10:39 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında esnaf, öğretmen, zabıt katibi de bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : bursa,fetö,
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