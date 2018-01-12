Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütlerinin belini büken, şehirlerde terör olaylarını önleyen Polis Özel Harekât (PÖH), onurlandırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekât Daire Başkanlığı artık bağımsız bir birim olarak çalışacak.

Kararın ardından EGM'nin internet sitesinde yer alan teşkilat şeması değiştirildi. Daha önce "Daire Başkanlıkları" listesinde olan Özel Harekât birimi artık "Özel Harekât Başkanlığı" yani "ana birim" olarak yerini aldı.





EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekât Dairesi ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekât Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekât Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekât Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekât Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekât Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."