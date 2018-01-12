Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Burhaniye Mahallesi ve Cedidiye Mahallesi civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 33,63 gram Esrar maddesi, 24 adet Ecstasy Hap, bir miktar Sentetik Kannabinoid ve Metanfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine teslim edildi.