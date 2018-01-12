Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Mersin ve Trabzon'da 25 adrese polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında FETÖ/PDY il iltisaklı eğitim kurumlarında çalışmış, halen özel eğitim kurumlarında aktif çalışan ve askeri mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları da tespit edildi. Şüpheliler sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Malatya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
12.01.2018 - 15:41 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Mersin ve Trabzon'da 25 adrese polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Etiketler : Malatya,
535795 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/535795.aspx
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