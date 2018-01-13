ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu belirtilen uyarı yazısında şu ifadeler dikkat çekti: “Resmî görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; açılan davalarda FETÖ mensuplarının önceden kurgulanmış iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. Bu şartlarda, ABD’ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir.”
ABD'ye gidecekler bir daha düşünün!
13.01.2018 - 04:37 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 04:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarını bu ülkede yaşanan terör, şiddet olayları ve keyfî tutuklamalar sebebiyle uyardı.
Etiketler : dışişleri,abd,seyahat uyarısı,
535946 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/535946.aspx
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