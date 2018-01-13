Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu belirtilen uyarı yazısında şu ifadeler dikkat çekti: “Resmî görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; açılan davalarda FETÖ mensuplarının önceden kurgulanmış iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. Bu şartlarda, ABD’ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir.”