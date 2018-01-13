Buna göre, yönetmeliğin 9. maddesinin sonuna "Çocuk hükümlü ve tutukluların üç kişilik liste kapsamındaki kişiler tarafından ziyaret edilebilmeleri için çocuğun anne ve babasının veya yasal temsilcisinin rızası aranır. Ziyaretçinin ergin olmaması halinde ziyaretçi çocuğun da anne ve babasının veya yasal temsilcisinin rızası aranır." fıkraları eklendi.
Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret düzenlemesi
13.01.2018 - 06:47 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 06:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuk hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler : çocuk tutuklu,hükümlü,
535964 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/535964.aspx
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