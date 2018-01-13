Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, cezaevindeki eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin, ABD'de Reza Zarrab’ın sanıkken tanık olduğu, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davaya belge kaçırılması, ABD İstanbul Başkonsolosluğunda görevdeyken FETÖ soruşturmasın kapsamında tutuklanan Metin Topuz’la ilişkileri ve belgeleri ABD’ye kaçırdığını söyleyen eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz’la bağlantılarının sorulacağı belirtildi.

"17-25 Aralık soruşturmalarında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları ve darbeye teşebbüs ettikleri" iddiasıyla yargılanan dönemin Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, müdür yardımcıları Kazım Aksoy ve Yasin Topçu, Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince tutuklu bulundukları cezaevinden alınarak sabah saatlerinde sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilere, 17 Aralık soruşturma belgelerinin ABD'ye kaçırılması, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevdeyken FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan irtibat görevlisi Metin Topuz’la bağlantıları ve belgeleri ABD’ye kaçırdığını söyleyen Hüseyin Korkmaz’la bağlantılarının sorulacağı belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, alınan ek ifadesinde, İstanbul'dan konsolosluk DEA görevlisi James Long, 17-25 Aralık operasyonlarını yürüten FETÖ şüphelisi eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ve söz konusu operasyonlarda dinleme yapan büronun amiri İbrahim Şener ile 24 Eylül 2012'de ABD'ye gittiklerini söylemişti.

Topuz'un, bu heyetle ilk önce Washington Savcılığına gittiklerini, burada bölge savcısı Daniel Grooms ile görüştükten sonra 25 Eylül 2012'de DEA Genel Müdürlüğünde Finansal Suçlar Bölüm Başkanı Brian Mcknight, koordinatör Mark Snyder, diğer koordinatörler MargaretWilliams ve Michael Barbuti ile görüştüklerini anlatmıştı.

Daha sonra 27 Eylül'de 2012'de ise heyet olarak New York Güney Bölge Savcılığına gittiklerini anlatan Topuz'un, burada savcı Michael Ferrara ile, 28 Eylül 2012'de de DEA'nın New York bürosunda finansal suçlar bürosundaki grup şefi William Callaham ile görüştüklerini söylediği belirtilmişti.

Ayrıca şüpheli Metin Topuz’un, 17-25 Aralık operasyonlarından önce, 5 Kasım 2013’te eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görüştüğü ortaya çıkmıştı.