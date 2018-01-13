Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da yaşayan Aksakallı ablasının ziyaretine gittiği İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu dün vefat etmişti.



Geçtiğimiz yıl annesi Halise Aksakallı’nın vefatıyla sarsılan Zekai Paşa bu kez de kardeşinin ölüm haberi ile derin bir üzüntü yaşadı.

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

Lalapaşa Cami’inde öğle namazına müteakip kılınan Veli Velioğlu hocanın kıldırdığı cenaze namazına, Sezai Aksakallının ağabeyi 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, bürokratlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, eşi Tuba Aksakallı çocukları Alparslan Aksakallı, Berat Aksakallı, Ali Aksakallı, Burak Aksakalllı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Sezai Aksalallı’nın cenaze namazının ardından Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Mahallesinde toprağa verildi.



Askerleri ondan ‘Efsane Komutan’ diye bahsediyor



Zekai Aksakallı, çevresinde ‘efsane komutan’ olarak biliniyor. Aksakallı’ya ‘efsane komutan’ denmesinin nedeni, sürekli astlarıyla birlikte cephede olması, sınır boylarında, Kuzey Irak’ta, Azerbaycan’da bizzat görev yapması olarak gösteriliyor.