Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı. Karakola açılan taciz ateşinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi. Açılan ateşe misli ile karşılık verildiği kaydedildi.
Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi
14.01.2018 - 00:46 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 00:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.
Etiketler : Afrin,hatay,
536129 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536129.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER