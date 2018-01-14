Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı. Karakola açılan taciz ateşinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi. Açılan ateşe misli ile karşılık verildiği kaydedildi.