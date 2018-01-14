Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bu haber sosyal medyada 150 bin tweet alırken; Öğretim Elamanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Vahdet Özkoçak, Cumhurbaşkanının açıklamasını ‘Yer yerinden oynadı, çok güzel bir haber’ şeklinde yorumladı. Eğitim camiası, "Türk akademisinin bir üst noktaya geçebilmesinin önündeki en büyük engellerden olan yardımcı doçentlik kadrosu kalkıyor" ifadelerinde hemfikir oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Özkoçak “2547 sayılı kanun genç akademisyenleri, tırpanlama alanı olan yardımcı doçentliğe hapsediyordu. Başarılı olan akademisyenlerin önü kesiliyordu. Kanun yasalaşınca genç akademisyenler daha rahat kendine yer edinebilecek. Şu an 35 bine yakın yardımcı doçent var. Bu genç akademisyenlerin en az 10 bini bu yıl içerisinde doçentliğe başvuracak” diye konuştu.

Dil ve sınav zorunlu değil

Yardımcı doçentlik ve doçentlik konusuyla ilgili gelen görüşler doçentlik konusunda iki konuda problem olduğunu ortaya koydu. Büyük çoğunluk merkezi sözlü sınavının kaldırılmasını talep etti. Belli bir nispette de dil barajının merkezi olarak belirlenmesinin yanlış olduğunu dile getirdi. Yeni düzenlemeler bu iki problemli alanı ortadan kaldıracak. Kanunda yer alan yabancı dilde asgari 65 puan ön şartı ve sözlü sınav zorunluluğu kaldırılacak.