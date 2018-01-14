Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Suriye'deki Rus üslerine insansız hava aracı (İHA) kullanılarak yapılan saldırı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Rus Savunma Bakanlığının "teröristler ilk kez çoklu İHA'lar kullanarak Hmeymim üssüne 10, Tartus'taki donanma üssüne 3 İHA'yla saldırı yaptı" açıklaması terör örgütlerinin elindeki teknolojik kapasitesinin boyutunu gündeme getirdi. Yapılan incelemeler, 50 kilometreden daha uzak bir mesafeden GPS'li modern navigasyon teknolojisi kullanılarak gönderilen İHA'larla, 100 kilometre uzaklıktan saldırı düzenlenebileceğini ortaya koydu. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, İHA’ların yerden yönlendirilerek değil; modern teknoloji ile koordinat girerek gönderildiğine dikkat çekerek “Koordinatlarla yönlendirilmesi, hedefte arzu edilen tehdidi üretmesi ve menziline bakıldığında doğrudan bununla ilgili en üst teknolojiyi kullanan ülkeleri işaret ediyor. Rusya’ya saldırının arkasında isim vermeden ABD’ye işaret etti. Bu aslında ABD'nin başta İdlib bölgesi olmak üzere İran, Rusya ve Türkiye'nin iş birliğinden hiç memnun olmadığını gösteriyor. Suriye’de askeri üstleri bulunan Rusya’ya da taşeron örgütler üzerinden ‘burada tutunamazsınız’ mesajı verilmek isteniyor. ‘Uçaklarınız ve stratejik ekipmanlarınız dâhil olmak üzere bunlar burada zarar görür ve toplanır gidersiniz’ mesajını da içeren çok üst düzeyde bir gönderme var" dedi.

