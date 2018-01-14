Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bugünkü AK Parti Yozgat İl Kongresi’nin yapılacağı salonda son incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın salona girişinde ilginç bir olay yaşandı. Bozdağ salona girerken Hasan isimli bir vatandaş yanına yaklaşıp, “üşüyorum” diyerek Bozdağ’dan ceketini istedi. Vatandaşın isteğini geri çevirmeyen Bozdağ da çıkarttığı ceketini vatandaşa giydirerek hediye etti.
Bozdağ üşüyen vatandaşa ceketini hediye etti
14.01.2018 - 05:07 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 05:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat’ta ceketini bir vatandaşa hediye etti.
Etiketler : bekir bozdağ,
536174 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536174.aspx
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