Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saat 23.30 sularında Trabzon Havalimanı’na iniş sırasında bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak çamura saplandı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken kazada yaralanan olmadı. Yolcular uçaktan tahliye edildi. Dün akşam uçuşlara kapatılan havalimanından ilk sefer bu sabah İstanbul'a gerçekleştirildi. Trabzon'da iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı'ndan ilk sefer yapıldı. Havalimanına indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağına yönelik çalışmalar için sabah saatlerinde üç çekici ile itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bölgede özel harekat polisleri de görevlendirildi. Çalışmalar sonucu yolculara ait valiz ve eşyalar, uçaktan alınarak bir otobüse konuldu. Öte yandan, Sahil Güvenlik botu da güvenlik amacıyla denizde seyretti. Çekiciler belirli bir süre bekledikten sonra alandan ayrıldı. Güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan havalimanından ilk sefer İstanbul'a gerçekleştirildi. Uçağın bulunduğu toprak zeminde etkili olan yağış sonrası kayma ihtimaline karşın alınan önlemler artırıldı.İş makinelerinin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, kaza kırım ekipleri de kazaya ilişkin incelemelerde bulundu.



PEGASUS'TAN AÇIKLAMA!

Pegasus'dan yapılan açıklamada, "Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağının, dün akşam Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır." bilgisi verildi.



NE OLMUŞTU?

Uçak yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi kısa sürede tahliye edildi.



VALİ YÜCEL: YOLCULAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8’e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi. Kazanın nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.