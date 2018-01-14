Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partililer, karayoluyla kente gelen Bahçeli'yi, Kadirli gişelerinde karşıladı. Daha sonra MHP Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bahçeli'ye burada İl Başkanı Melih Loş tarafından kama hediye edildi. Bahçeli, ardından Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti. Kara, burada, belediye tarafından yaptırılacak olan projeler hakkında Bahçeli'ye sunum yaptı. Sunum sırasında Kara'nın belediye tarafından yaptırılacak olan camiye isim vermesini istemesi üzerine Bahçeli, caminin adının "Cebelibereket" olmasını istedi. Bahçeli daha sonra Belediye Başkanı Kara ile basına kapalı görüme yaptı.