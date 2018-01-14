Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri'nin Çukura ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Bülent Alp, sosyal medyadaki hesabında 'Herkesin korktuğu ölümü biz dağlarda oyun niyetine oynuyoruz' diye yazdığı görüldü.

27 KASIM'DAKİ PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKTİ

Alp'in, 27 Kasım'daki paylaşımında ise 'Daha dün beraber yemek yediğim kardeşim, Peygamber Efendimize komşu oldu. Ne garipsin dünya' diye paylaşımda bulunması dikkat çekti.

ŞEHİT ATEŞİ ADANA'YA DÜŞTÜ

Askerî yetkililer, sözleşmeli piyade er Bülent Alp'in şehit olduğu haberini ilçeye bağlı Hacıbeyli Mahalllesi'ndeki annesi Müşerref ve babası Mahmut Alp'e bildirdi. Acı haberle şehidin annesi, babası ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Çiğdem ve Muhammet (7) adında iki kardeşi bulunan şehit erin 1,5 yıllık asker olduğu öğrenildi.

HAİNLER FÜZEYLE SALDIRDI

Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı'ndaki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda ensesine isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan Adana Kozan nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesi'nde şehit olurken, aynı saldırıda 3 asker de yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.