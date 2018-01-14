Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun polisi tarafından Nevşehir polisine teslim edilen FETÖ’nün ’Nevşehir il abisi’ Murat Fırat ve eşi F.F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen Murat Fırat tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Murat Fırat’ın eşi F.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.