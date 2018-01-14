Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde, seyir halindeki üzerinde konteynır bulunan vinç, yüksek gerilim hattı tellerine takılıp elektrik direğini devirdi.

TEDBİR İÇİN ELEKTRİK KESİLDİ

Yola düşen elektrik telleri tehlike oluştururken, ihbar üzerine BEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek mahallenin elektrik akımını kesti. BEDAŞ ekiplerinin, onarım çalışmaları devam ediyor.

SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

Görgü tanıkları, üzerinde konteynır bulunan vincin altından geçerken elektrik tellerine takıldığını ve elektrik direğini devirdiğini, sürücüsünün bir süre bekledikten sonra yoluna devam ettiğini söylediler.