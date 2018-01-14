Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'in Baykan ilçesinde, Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmadan önce karakolda yapımını başlattığı ancak tamamlandığını göremediği mescit açıldı.

ŞEHİDİN BABASI VE ANNESİ DE AÇILIŞA GİTTİ

Çukurca köyünde jandarma karakolunda yapımı tamamlanan mescit ile şehit adına oluşturulan parkın açılışına Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Baykan Kaymakamı Cuma Çotu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, şehidin babası Zekeriya, dedesi Mehmet ve babaannesi Emine Akdağ katıldı.

OĞLUNUZUN KANI YERDE KALMADI

Vali Atik konuşmasında, şehidin kanının yerde kalmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehidin naaşının Tokat'a gönderildiği sırada 'Bunun hesabı soracağız.' demiştim. Şu anda ailenin karşısına bunun hesabını sorarak çıkmaktan dolayı da gururluyum. Oğlunuzun kanı yerde kalmadı. Biz onun başlattığı bu mescit inşaatını vasiyet olarak kabul ettik, tamamladık."

FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI VERİLDİ

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit de şehit Yakup Akdağ'ın isminin yaşatılacağı parka belediye olarak katkı yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Baykan Belediyesince şehidin dedesi Mehmet Akdağ'a fahri hemşehrilik beratı verildi.

TEMMUZ AYINDA ŞEHİT OLMUŞRU

Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehit yakınları daha sonra mescitte namaz kıldı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, 23 Temmuz 2017 günü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.