Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli "Sınır Güvenlik Gücü" oluşturulmasına yönelik çalışma kararını kınadığını bildirdi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak, "Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyoruz. Her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktediriz. Tek taraflı atılan adımlar koalisyona mal edilemez." denildi.

KALIN'DAN SERT TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, ABD öncülüğündeki koalisyonun açıklamalarına, "Bu durumun kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye'nin teröre müdahale hakkı mahfuzdur" ifadesiyle tepki göstermişti. Sözcü Kalın, terör örgütlerine karşı mücadelenin sınır içinde ve dışında süreceğini bildirmişti.

ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'taki konuşmasında Afrin'deki terör yapılanmasını işaret ederek, "Bir gece ansızın gelebiliriz" değerlendirmesinde bulunmuştu.