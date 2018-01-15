Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene İhlas Haber Ajansı (İHA) damga vurdu. İHA muhabirleri Mehmet Bulut fotoğraf dalında 3’üncülük, Lider Olgun ise görüntülü haber dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Geceye konuk olarak katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği için gazetecilerin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak “15 Temmuz bunun bir örneği. Bu kadar omuz omuza ve dik durmuşken siz gazetecilerin varlığı da sadece siyaset için değil ülkemiz için de önemli birer değerdir” dedi.