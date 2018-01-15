Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, son 44 yılın en kurak döneminin yaşanması nedeniyle yağmur duası yapıldı.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, gençlerin camileri doldurmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, “Gençlerimizle camilerde buluşmayı ve onlarla aynı secdede Rabbimize ulaşmayı istiyoruz. Çünkü gençliğin aidiyet duygusunu en iyi tanıdığı yer ailedir ama ondan sonra mabettir. Bizim Müslümanlık aidiyetimiz, ümmet aidiyetimiz, millet aidiyetimiz ailelerimizde ve mabetlerimizde bu buluşmalarımızla dokunmakta, pekişmekte ve bizden sonraki nesillere intikal etmektedir” diye konuştu.