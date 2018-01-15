Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, son 44 yılın en kurak döneminin yaşanması nedeniyle yağmur duası yapıldı.
Burada bir konuşma yapan Yılmaz, gençlerin camileri doldurmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, “Gençlerimizle camilerde buluşmayı ve onlarla aynı secdede Rabbimize ulaşmayı istiyoruz. Çünkü gençliğin aidiyet duygusunu en iyi tanıdığı yer ailedir ama ondan sonra mabettir. Bizim Müslümanlık aidiyetimiz, ümmet aidiyetimiz, millet aidiyetimiz ailelerimizde ve mabetlerimizde bu buluşmalarımızla dokunmakta, pekişmekte ve bizden sonraki nesillere intikal etmektedir” diye konuştu.
İstanbul Müftüsü Yılmaz: Gençlerin camileri doldurması anlamlı
15.01.2018 - 07:15 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca başlatılan “Cami-Gençlik Buluşması” kapsamında Kartal Soğanlık Ulu Cami’nde gençlerle bir araya geldi.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, son 44 yılın en kurak döneminin yaşanması nedeniyle yağmur duası yapıldı.
Etiketler : hasan kamil yılmaz,
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