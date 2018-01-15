Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde (08-15 Ocak 2018) sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 299 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 986 terör (PKK/KCK 183, aşırı sol 11, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 721), 4 bin 608 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 77 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 671 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde 2'si sözde emir sıfatıyla sorumlu düzeyde 6 DEAŞ terör örgütü mensuplarının da aralarında bulunduğu toplam 19 (2 ölü, 9 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan kış operasyonları neticesinde, Batman 2, Bitlis 51, Diyarbakır 7, Hakkari 2, Mardin 3, Muş 1, Şırnak 1, Siirt 2, Tokat 1, Tunceli 8, Van 1 olmak üzere 11 ilde 79 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 14’ü ağır ve uzun namlulu (1 makineli tüfek, 1 füze, 12 kalaşnikof/piyade tüfeği) toplam 24 silah, bin 168 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 30 el bombası, 3 bin 682 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 19 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 150 operasyonda, piyasa değeri 42 milyon 73 bin 7 TL olan, bin 896 kilogram esrar, 698 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 12 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 12 kilogram metamfetamin, 12 bin 932 adet uyuşturucu hap, 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 669 bin 302 TL olan, 653 bin adet kaçak sigara, 19 bin 659 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 608 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik olarak okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 519 şüpheli gözaltına alınmış ve 105 kilogram uyuşturucu madde ile 12 bin 932 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında, rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak, bin 364 ekip, 4 bin 325 personelin katılımıyla 12.01.2018 günü denetlemeler yapıldı. Denetlemeler sonucunda, 10 bin 56 ev kontrol edilmiş, aranan 36 şahıs yakalandı, 2 milyon 183 bin 618 TL idari para cezası uygulandı.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 922 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 227 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

505’i denizlerde olmak üzere 4 bin 612 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 77 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.