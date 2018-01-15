Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu yapılan kongrede başkan seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, hala yayında olan tweetleri, her kesimden büüyük tepki görüyor. Paylaşımlarında sanki CHP'nin değil bir başka ülkenin vatandaşı gibi konuşan Kaftancıoğlu, kimi zaman ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler savuruyor, kimi zaman da devleti PKK ile mücadelede seri katil olmakla suçluyor, terörü yüceltiyor, terörle mücadeleyi olabildiğince aşağılıyor.



TERÖRDEN SORUŞTURMA

Bu arada Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütleri ''PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' var.



KOMİK SAVUNMA!

Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim” sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.



"BUNLAR 'ZULÜM 1453'TE BAŞLADI' DİYENLER"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise konuyu değerlendirirken şunları kaydetti: "Bunlar İstanbul sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlardır. Bunlar İstanbul'da yöneticilik de yapamaz, bu ülkeye bir milim faydaları da olmaz."

İşte Canan Kaftancıoğlu'nun, hala yayında duran tweet'lerinden seçmeler:











