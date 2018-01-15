Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait topçu birlikleri 2 gün önce Suriye sınırındaki Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden, PKK/PYD kontrolündeki Afrin’in Basufan, Memelan, Cindere, Meskenli ve Raco bölgelerine 40 atış yaptı. Dün ise Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu’nda sessizlik yaşandı. Bugün de hudut karakolu yakınlarından 5-6 kez ağır makineli silahlarla atış sesleri duyuldu.