Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait topçu birlikleri 2 gün önce Suriye sınırındaki Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden, PKK/PYD kontrolündeki Afrin’in Basufan, Memelan, Cindere, Meskenli ve Raco bölgelerine 40 atış yaptı. Dün ise Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu’nda sessizlik yaşandı. Bugün de hudut karakolu yakınlarından 5-6 kez ağır makineli silahlarla atış sesleri duyuldu.
Hudut Karakolu yakınlarında silah sesleri duyuldu
15.01.2018 - 11:46 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu yakınlarında kısa süreli ağır makineli silah sesleri duyuldu.
Etiketler : haberler,tsk,sınır,
536503 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536503.aspx
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