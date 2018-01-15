Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamasından satır başları:

Türkiye'nin aynı zamanda dünya lideri haline getirecek olan bu tesiste, Kozan Soda Elektrik AŞ'nin açılışının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Önemli yatırımın hayata geçmesinden ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanım sizlerin liderliği ve desteklerinizle çok önemli altyapı hamlelerini birer birer hayata geçirmeye başladığımız bir yıl oldu 2017.

2017 YILINI REKORLA KAPATTIK

Vatandaşlarımıza ve sanayimize kesintisiz enerji arzını sağlayacak bir dizi stratejiyi hayata geçirmeye başladık. 35 milyar lirayı aşan değere sahip rekor kapasitede elektrik üretim tesrisini devreye aldık. 7 milyar liralık yatırım noktasında bakıldığında 2017 yılını cumhuriyet tarihinin rekoru sayılabilecek bir yatırımla kapadık.

ÇOK KAPSAMLI STRATEJİ UYGULADIK

Milletimize ait olan zenginlikleri milletimizin hizmetine sunabilmek için çok kapsamlı strateji uyguladık. 2 boyutlu sismik araştırmasını tamamladık. İlk yerli sondaj gemimizi ülkemizin ve milletimizin hizmetine kazandırarak tamamlamış olduk. Bu gemimizi Akdeniz'e uğurlamış olacağız.

DÜNYA REKORU SEVİYESİNE ULAŞTI

Ülkemizi bu teknolojilerin merkezi haline getirebilecek çok önemli bu adımları atmış olduk. Güneşte 20 cent olan bu rakam, rüzgarda 11 cent olan bu rakam, güneşte 6.99, rüzgarda 3.48 cent rakamla dünya rekoru seviyesine ulaşmış oldu.

RİSK ANALİZİNİ BAŞLATTIK

Enerjinin yanında maden alanında da yapısal dönüşümleri hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu 2017. Jeokimya haritalarının 18 paftasının 14'ünü yıl sonu itibarıyla bitirdik. Kalan 4 haftayı da bitirip Türkiye jeokimya haritasının da tamamının resmini çekmiş olacağız. İnsan odaklı, bilim odaklı madencilik stratejimiz içerisinde risk analizini başlattık. Maden alanında çok önem verdiğimiz yeni ihale modelinin de altyapısını tamamladık.

KRİTİK ADIMLAR ATIYORUZ

Tıpkı bu tesis gibi yeni dönemde bu alandaki eksikliği cari açığımızı da artıran bu eksikliği son verme noktasında kritik adımlar atıyoruz. Ortaklık ya da kar paylaşımı modeli ile birlikte yeni bir ihale modeli gerçekleştireceğiz. 2018 yılı madenciliğin yükseldiği bir yıl olacak inşallah. 2017 yılını her alanda atılan adımlarla, rekor büyümelerle kapadık. İpi dışarıda olan bazı kesimler saldırmaya devam edecek biz de bu saldırılara rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz de durmayacak, korkmayacak, geri adım atmayacak, her zamankinden çok daha fazla çalışmaya söz veriyoruz size.

HER TÜRLÜ SALDIRININ AMACINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Bizim derdimiz, aşkımız her zaman büyük ve güçlü Türkiye. Bu ideale ulaşmak için ülkemize yapılan her türlü saldırının amacını çok iyi biliyoruz. Bu millet için, büyük ve güçlü Türkiye ideali için gece gündüz demeden her zamankinden çok çalışmaya söz veriyoruz. Açılışımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.