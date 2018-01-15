Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada terör örgütleri üzerinden Amerika'ya çok sert mesajlar gönderdi.

AMERİKAN BAYRAKLARINI İNDİRİN

Bölgedeki teröristleri "Kalleşler ordusu" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Amerika'nın terör kamplarındaki bayraklarını indirmesi konusunda uyardı.

"BİZ SİZE TESLİM ETMEK ZORUNDA KALMAYALIM"

30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da rezil olacaksın. Bizim tüm müttefiklerimize söylediğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın. Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım. TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Ardında da sıra diğer bölgelere gelecektir. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecek.

BU ORDUNUN ADI KALLEŞLER ORDUSUDUR

Bu adamların biz cinsini iyi biliriz. Biz stratejik ortağınız isek, bize güven. Rakka'ya ordu gönderilecekse biz 2 tugay da göndeririz. Sizin generalleriniz yanlış anlatıyor, benim generallerim doğru anlatıyor dedim. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Nasıl kalleş, iki yüzlü olduğunu çok iyi tanıyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. İlk silah doğrultacak olan bu 30 bin kişilik teröristlerdir. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da bu teröristlerdir.

Amerika bu vahşi canilerle kendisine gelecek kurmak istiyorsa keyfi bilir ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda oyunu bozmuşsak diğer yerlerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz.