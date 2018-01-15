Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Es Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

KÜLLİYE'NİN KAPISINDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Emir Es Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında karşıladı.

İKİ LİDERİN SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı. Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ta katıldı. Görüşmede iki liderde samimi halleriyle dikkat çekti.