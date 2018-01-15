Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'ndan yola çıkan 10 tıra yüklenmiş tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) Narlıca Hudut Taburu'na gönderildi. Konvoy tekrar Kırıkhan’dan geçerek birliğe dönüş yaptı. Bölgede askerî sevkiyat hızla devam ederken, bazı güzergahlarda basın mensuplarının geçişine izin verilmiyor.