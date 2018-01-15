Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'ndan yola çıkan 10 tıra yüklenmiş tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) Narlıca Hudut Taburu'na gönderildi. Konvoy tekrar Kırıkhan’dan geçerek birliğe dönüş yaptı. Bölgede askerî sevkiyat hızla devam ederken, bazı güzergahlarda basın mensuplarının geçişine izin verilmiyor.
Sınır birliklerine askerî sevkiyat devam ediyor
15.01.2018 - 16:00 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin Operasyonu öncesi Hatay'daki sınır birliklerine askerî sevkiyat devam ediyor.
Etiketler : askeri sevkiyat,gaziantep,afrin,
536583 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536583.aspx
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