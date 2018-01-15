Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hudut birlikleri sınır hattındaki devriyelerini sıklaştırırken, Afrin kırsalındaki bazı noktalardan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve sinyal kesici askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden TIR'lar üzerinde gönderilen 24 zırhlı personel taşıyıcı ve sinyal kesici askeri araç Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Birlikler sınırda teyakkuzda

Öte yandan, hudut birliklerinin Afrin sınırında, 24 saat zırhlı araçlarla sık sık devriye attığı ve kulelerden termal kameralarla sınır hattını izlediği öğrenilirken, sınıra yakın bazı noktalara beton bloklarla mevzi yapıldığı görüldü.

Kırıkhan ilçesi karşısındaki terör örgütü PYD/PKK kontrolünde yer alan Afrin'e bağlı Nesreyieh bölgesi yakınlarındaki birkaç noktada yoğun dumanların yükseldiği gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ve bugün Afrin’e müdahale edileceği açıklamasından sonra Kilis’teki birlikler de hazır bekliyor.

NAMLULAR AFRİN'E ÇEVRİLDİ

Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırın sıfır noktasında bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füze bataryaları, Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda. Afrin'e sınır komşusu olan Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının da namluları Afrin'in Qude, Ma'mal Üshangi ve Sate ilçelerine doğrultulmuş pozisyonda. Hava savunma sistemleri arasında önemli bir yeri olan Hawk füzelerinin 40 kilometre menzili bulunuyor.