Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, haftada bir gün imza verme şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak 8 Ocak'ta serbest bırakılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı, FETÖ itirafçısı Akın, hakkında idari inceleme kapsamında açığa aldı.