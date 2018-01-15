Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank ve obüs yüklü askerî konvoy Şanlıurfa’ya ulaştı. Öğleden sonra hareket eden yaklaşık 20 araçlık konvoy, Mardin üzerinden Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giren tank ve obüs yüklü askerî konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderildiği öğrenildi.
Sıfır noktasına tank ve obüs takviyesi
15.01.2018 - 21:14 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak sınırından hareket eden tank ve obüs yüklü yaklaşık 20 araçlık askerî konvoy, Şanlıurfa’ya geldi.
Etiketler : ırak sınırı,suriye,şanlıurfa,askerî konvoy,
536629 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536629.aspx
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