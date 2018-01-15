Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank ve obüs yüklü askerî konvoy Şanlıurfa’ya ulaştı. Öğleden sonra hareket eden yaklaşık 20 araçlık konvoy, Mardin üzerinden Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giren tank ve obüs yüklü askerî konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderildiği öğrenildi.