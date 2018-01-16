3 gün sürecek 4'lü barış görüşmelere, Taliban'dan ayrılan ve liderliğini Molla Muhammed Resul Ahund'un yaptığı grubu temsilen Molla Abdurrauf ve Molla Abdülhalim, Gülbettin Hikmetyar liderliğindeki Hizbi İslami'den Devacan Ahmedzai ve Humayun Cerir, Muhammed Kerim Halili'nin başkanlığını yürüttüğü Afganistan Yüksek Barış Şurası'ndan Dr. Abbas Basir ile Taliban'dan ayrılan diğer grubu temsilen Molla Rahmetullah Verdek katılıyor.
İstanbul'da 3 günlük Afganistan zirvesi
16.01.2018 - 05:14 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 05:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan hükûmeti ile bazı silahlı muhalifler arasındaki barış görüşmeleri İstanbul'da başladı.
Etiketler : istanbul,afganistan,
536717 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536717.aspx
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