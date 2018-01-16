Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 gün sürecek 4'lü barış görüşmelere, Taliban'dan ayrılan ve liderliğini Molla Muhammed Resul Ahund'un yaptığı grubu temsilen Molla Abdurrauf ve Molla Abdülhalim, Gülbettin Hikmetyar liderliğindeki Hizbi İslami'den Devacan Ahmedzai ve Humayun Cerir, Muhammed Kerim Halili'nin başkanlığını yürüttüğü Afganistan Yüksek Barış Şurası'ndan Dr. Abbas Basir ile Taliban'dan ayrılan diğer grubu temsilen Molla Rahmetullah Verdek katılıyor.