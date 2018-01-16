Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinliğe katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Cuneydi ile babası Muhammed el-Cuneydi'yi Atatürk Havalimanı'nda belediye yetkilileri karşıladı.

"Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim"

Baba Cuneydi'nin yürüme problemi yaşadığı ve bu nedenle yürüyüş sandalyesi kullandığı görüldü.

Cuneydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cuneydi, gözaltı sürecinde Türkiye'de kendisi için yapılanları göremediğine dikkati çekerek, "İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim." dedi.

"Türk halkına teşekkür ediyoruz"

Serbest bırakıldığında Türkiye'nin yanında durduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu kaydeden Cuneydi, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanımda durduğunu gördüm, öğrendim. Hatta röportaj ile bazı programlarını takip ettim. Açıkçası çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz."

"Kolum ve omzum hala acıyor"

Sağlık durumuyla ilgili bir soruyu da cevaplandıran Cuneydi, sağ kolunda büyük bir sıkıntı olduğunu, İsrail askerlerinin kendisini dövdüğünü, silahlarıyla omzuna vurduklarını belirtti.

Fevzi el-Cuneydi, tedavi sürecinin devam ettiğini aktararak, "İnşallah, yakında zamanda iyileşirim. Kolum ve omzum hala acıyor. Birçok ameliyat olacağım." şeklinde konuştu.

Cuneydi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlikler kapsamında "Kudüs Gecesi" programına katılacak. İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak olan Cuneydi, TRT 1'de yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.