Uşak merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kadın şüpheliden 7'si tutuklandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "kadın yapılanması" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, cumhuriyet savcısına ifade verdi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında dün de 2 kadın tutuklanmıştı. Uşak merkezli Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilmişti.
Uşak'taki FETÖ operasyonunda tutuklananların sayısı 9 oldu
16.01.2018 - 09:38 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adliyeye sevk edilen 9 kadın şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 9'a çıktı.
Etiketler : fetö,uşak,haberler,
536762 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536762.aspx
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