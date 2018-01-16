Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü El Nusra’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Burhaniye’de 12 Ocak’ta düzenlenen operasyonda, 3 zanlı ikametlerinde gözaltına alınmıştı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.