Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa'nın davetlisi olarak 5 Şubat'ta Vatikan'a gidiyor.

59 YIL SONRA BİR İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatikan ziyareti, 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak. Papa Francis 28 Kasım 2014'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan ilk lider olmuştu. Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda bir iade-i ziyaret niteliği de taşıyacak.

GÜNDEM KUDÜS OLACAK

Erdoğan ve Papa'nın görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak.